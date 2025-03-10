Balıkesir'de TIR Yan Yattı, Yakıt Sızan Yol Trafiğe Kapatıldı

Balıkesir-Edremit karayolunun Çağdaş Kent mevkiinde meydana gelen kazada, devrilen tır anayolu trafiğe kapattı.

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Balıkesir'de TIR Yan Yattı, Yakıt Sızan Yol Trafiğe Kapatıldı

Balıkesir-Edremit karayolunda öğle saatlerinde bir TIR yan yattı. Kaza nedeniyle yola yakıt sızması üzerine itfaiye ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, TIR sürücüsü M.Y.’yi uzun süren çalışmalar sonucu yaralı olarak kurtardı ve 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri TIR'ı kaldırarak yolu temizledi. Trafik, alternatif güzergah olarak Naipli kırsal mahallesi üzerinden yönlendirildi. Yol, temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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