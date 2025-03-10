Ekrem İmamoğlu Harekete Geçti! Ölüm Tehdidine Suç Duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Polat, açıklamasında, “Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz” dedi.

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Ekrem İmamoğlu Harekete Geçti! Ölüm Tehdidine Suç Duyurusu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşımlar üzerine hukuki süreç başlatıldı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

'İMAMOĞLU HEDEF HALİNE GETİRİLMEMELİDİR'

Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz. Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"

Ekrem İmamoğlu Harekete Geçti! Ölüm Tehdidine Suç Duyurusu - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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