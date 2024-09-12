Balıkesir’de Operasyon: Farklı Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balıkesir’de Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi.
Operasyonda; 71 gram esrar maddesi, 28 gram toz esrar maddesi, 8 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek, suç gelirinden elde edilen 24 bin 200 tl para, 1 adet esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, çadır ve ekipmanları, bitki takviye ve kimyasal sıvı, ph ölçer, 1 adet klima ve klima motoru, 1 adet vantilatör, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Olaya ilişkin H.A (29) ve S.R.S (26) gözaltına alındı.
Kaynak: İHA