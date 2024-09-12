Şüphelilerin Kimlikleri Netleşti: İşte Narin Cinayetinde Gözaltına Alınan Kişiler

Diyarbakır’da kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin kimlikleri belli oldu.

3 şüpheli hariç, diğer tüm şüphelilerin aileden olması dikkat çekti.

Şüphelilerin kimliklerine ilişkin şu bilgiler ortaya çıktı:

Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23).

BİR İTİRAF DAHA İDDİASI

Halktv muhabiri Ferit Demir, soruşturmada bir itirafın daha geldiğini söylemiş ve şüphelinin "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki bir genç kızın, "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran 'Bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin' baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim" dediğini aktarmıştı.