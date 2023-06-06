Balıkesir'de ilginç kaza! Çarptığı römorkun üstüne düştü
Balıkesir'in Sefaköy Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü çarptığı römorkun üstüne düştü.
Balıkesir'de meydana gelen ilginç trafik kazasında, arkasına römork bağlı olan araç ile bisiklet kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü.
Balıkesir'in Sefaköy Mahallesi'nde meydana gelen ilginç kaza kameralara yansıdı. Sefaköy'de kavşakta meydana gelen ilginç kazada arkasına römork takılı araç ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile bisiklet sürücüsü römorkun üzerine düştü. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada ölüm veya yaralama olmaması teselli oldu.
Kaynak: İHA
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