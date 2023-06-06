Bursa'da operasyon: 40 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da operasyon: 40 şüpheli yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla Bursa, İstanbul, İzmir ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla 40 zanlı yakalandı.

Operasyonda, 33 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid, 9 tabanca, bir tüfek ve iki hassas terazinin yanı sıra suçtan kazanıldığı değerlendirilen 207 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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