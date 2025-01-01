Balıkesir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Balıkesir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık girişinde 34 yaşındaki Simge G. idaresindeki 10 U 2456 plakalı araç, Çanakkale istikametinden gelen 35 yaşındaki S.F. yönetimindeki 17 AGT 742 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada 19 yaşındaki H.B., 12 yaşındaki A.E.G. ve 10 yaşındaki İ.A.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Balıkesir Ayvalık
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