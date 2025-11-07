Balıkesir Sındırgı'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, sabaha karşı yine depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 04.52’de ve 4,2 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 14,71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı aktarıldı.

10 Ağustos ve 27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Sındırgı’da, bölge halkı yeni depremlerle tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi