İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Havalimanı’ndan Cidde'ye hareket etmeye hazırlanan Saudia Airlines uçağı, kalkış öncesi son kontrollerini yapıyordu. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcunun “uçakta bomba var” şeklindeki iddiası, paniğe yol açtı. Kabin ekibi durumu hemen kaptan pilota iletti.

KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Pilot, derhal hava trafik kontrolü ile iletişime geçerek durumu rapor etti ve polis ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Uçağın kabin ve kargo bölümleri bomba arama köpekleriyle detaylı bir şekilde kontrol edilirken, bagajlar da mobil X-Ray cihazından tekrar geçirildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İhbarı yapan yolcu polisler tarafından uçaktan indirildi ve yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA