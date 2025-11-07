İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti

Cidde seferi yapan bir uçakta bir yolcunun “uçakta bomba var” demesi paniğe yol açtı. Yolcu polisler tarafından uçaktan indirildi, kabin ve kargo bölümlerinde yapılan aramalarda ihbarın gerçek olmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Havalimanı’ndan Cidde'ye hareket etmeye hazırlanan Saudia Airlines uçağı, kalkış öncesi son kontrollerini yapıyordu. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcunun “uçakta bomba var” şeklindeki iddiası, paniğe yol açtı. Kabin ekibi durumu hemen kaptan pilota iletti.

KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Pilot, derhal hava trafik kontrolü ile iletişime geçerek durumu rapor etti ve polis ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Uçağın kabin ve kargo bölümleri bomba arama köpekleriyle detaylı bir şekilde kontrol edilirken, bagajlar da mobil X-Ray cihazından tekrar geçirildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İhbarı yapan yolcu polisler tarafından uçaktan indirildi ve yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Uçakta Bomba Paniği! Acil İniş YaptıUçakta Bomba Paniği! Acil İniş YaptıDünya
Köln–İstanbul Seferinde Korku Dolu Anlar! Acil İniş YaptıKöln–İstanbul Seferinde Korku Dolu Anlar! Acil İniş YaptıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Havalimanı Uçak Bomba
Son Güncelleme:
Bakan Bayraktar ‘Hazırlıklar Başladı’ Diyerek Duyurdu: İki İlde Nükleer Santral Kuruluyor Bakan Duyurdu! İki İlde Nükleer Santral Kuruluyor
Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez Arnavutköy! Barınakta Skandal Görüntüler Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez Arnavutköy! Barınakta Skandal Görüntüler
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili Tayyar'dan 'Tayfun Kahraman' Çağrısı AK Partili Tayyar'dan 'Tayfun Kahraman' Çağrısı
Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez Arnavutköy! Barınakta Skandal Görüntüler Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez Arnavutköy! Barınakta Skandal Görüntüler
İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak! Ağır Yaptırımlar Yolda SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak