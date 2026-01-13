Balıkesir Sındırgı'da Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Saat 16.00'da kaydedilen deprem 6.91 kilometre derinlikle gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 8.3 kilometre.

Kaynak: Haber Merkezi