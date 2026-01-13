Balıkesir Sındırgı'da Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.00'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

Son Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.00'da kaydedilen deprem 6.91 kilometre derinlikle gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 8.3 kilometre.

