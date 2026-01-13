Balıkesir Sındırgı'da Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.00'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Saat 16.00'da kaydedilen deprem 6.91 kilometre derinlikle gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 13, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-13
Saat:16:00:11 TSİ
Enlem:39.22306 N
Boylam:28.14167 E
Derinlik:6.91 km
Detay:https://t.co/pOyLOj0Yn9@afadbaskanlik
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 8.3 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 13, 2026
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/zgPPPeDURE
13.01.2026, 16:00:12 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 8.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: