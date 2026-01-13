İstanbul’da Suçla Savaşın Bilançosu Açıklandı! Uyuşturucu ve Organize Suça Büyük Darbe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valisi Davut Gül, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda İstanbul'a ilişkin 3 yıllık güvenlik verilerini açıkladı:

(Kişilere karşı işlenen suçlar) 2023'te 103 bin 410 olan rakam 2025'te 86 bin 524'e düştü. Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 16 düşmüş. Kasten öldürme yüzde 20, kasten yaralama yüzde 14, cinsel suçlar yüzde 23, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 26, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 20, konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 37 düştü.

(Uyuşturucu operasyonu) Yüzde 44 operasyonumuz arttı. Yakalanan kişi sayısı yüzde 46 arttı. 12 bin 554'ten 18 bin 385'e çıktı. Tutuklanan kişi sayısı yüzde 63 arttı. 9 bin 115'e çıktı. Adli kontrol de yüzde 94 arttı.

(Engellenen terör eylemleri) 2023'te 9, 2024'te 4, 2025'te ise 2 terör eylemi engellendi. Terörizmin finansmanına ilişkin ele geçirilen paranın da yaklaşık 10 kat artış gösterdi.

(Organize suçlar) Operasyon sayımız 2023'te 211, 2024'te 337, 2025'te ise 416. Yakalanan kişi sayısının ise 2 bin 683'ten 2024'te 3 bin 956'ya, 2025'te ise 4 bin 949'a çıktı. Tutuklanan kişi sayısı ise 1184'ten yüzde 163 artışla 3 bin 119'a yükseldi. Operasyon yapılan organize suç örgütü de 92'den 162'ye çıktı. El konulan mal varlığı 2023'te 9,5 milyar lira iken 2025'te 318 milyar liraya ulaştı. Buna rağmen halen operasyon yapılmayan var mıdır? Henüz sırası gelmeyen vardır.

SOKAK HAYVANLARI AÇIKLAMASI

Öte yandan programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Gül, sahipsiz hayvanlara ilişkin "Bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi. Herhangi bir insana ağır bir zarar geldiğinde sayın Bakanımız 'Belediye başkanlarından başlayarak bütün sorumlularla ilgili yasal işlem yapacağız.' dedi. Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada (yaşam alanları) bakılacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA