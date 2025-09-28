Balıkesir Sallandı... Sındırgı da Yine Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'de 10 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor.



Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, son olarak saat 11.20'de ilçede 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 12.13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ: 4.0

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre, deprem 13.1 km olarak meydana geldi.

ARTÇILARIN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Bölgede artçı depremlerin sayısı 10 bini geçti.

Kaynak: Haber Merkezi