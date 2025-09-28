Balıkesir Sallandı... Sındırgı da Yine Deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Balıkesir'de 10 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, son olarak saat 11.20'de ilçede 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 12.13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-28
Saat:11:20:04 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:28.18278 E
Derinlik:12.13 km
KANDİLLİ: 4.0
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre, deprem 13.1 km olarak meydana geldi.
28.09.2025, 11:20:04 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 13.1 km#Kandilli
ARTÇILARIN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ
Bölgede artçı depremlerin sayısı 10 bini geçti.
