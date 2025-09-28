Okullarda 'Bir Lokmalık' Sessiz Tehlike! Anne Babalar Besin Alerjisine Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Medicana Sağlık Grubu’ndan Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, çocukların okulda besinlerini paylaşmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek, özellikle öğretmen ve velilere önemli uyarılarda bulundu.

BİR LOKMA, ALERJİK ŞOK SEBEBİ OLABİLİR

Okul çağındaki çocukların bir kısmının arkadaşlarından aldıkları yiyecekler ya da kantinden tükettikleri gıdalar nedeniyle alerjik reaksiyonlar yaşayabileceğine dikkat çeken Sözmen “Aileler çocuğun çantasına güvenli gıdalar koysa bile, sınıf arkadaşlarıyla yapılan ikramlar kontrol dışı riskler doğurabiliyor” dedi.

Sözmen, çocuklara besinlerini paylaşmamaları gerektiğinin mutlaka anlatılması gerektiğini söyledi.

FINDIK, YUMURTA, SÜT VE BALIK BAŞLICA ALERJENLER

En sık rastlanan besin alerjileri arasında fındık, ceviz, badem, süt, yumurta ve balık yer alıyor. Prof. Dr. Sözmen, bu alerjenlere karşı duyarlı çocuklar için okul yemek listelerinin dikkatle planlanması gerektiğini belirtti.

“PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN”

Çocukların beslenme çantalarında mümkün olduğunca az işlenmiş, taze gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sözmen, paketli ürünlerde ise etiket okuma alışkanlığının şart olduğunu söyledi. Alerjen içerikler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MUTFAK GEREÇLERİ ORTAK KULLANILMAMALI

Çapraz bulaşma riskine de dikkat çeken Prof. Dr. Sözmen, “Bir mutfak aletinin önce yumurtalı bir yiyecek hazırlamakta kullanılıp ardından iyi temizlenmeden başka bir gıdada kullanılması, alerjik çocuklar için büyük risk taşıyor. Bu nedenle mutfak ekipmanlarının ayrılması ya da çok iyi temizlenmesi şart” diye konuştu.

Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen

Kaynak: İHA