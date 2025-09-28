Okullarda 'Bir Lokmalık' Sessiz Tehlike! Anne Babalar Besin Alerjisine Dikkat

Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, anne ve babaları besin alerjisine karşı uyardı. Sözmen bir lokmanın dahi büyük krizlere yol açabileceğini belirterek okullardaki arkadaş ikramlarına dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Okullarda 'Bir Lokmalık' Sessiz Tehlike! Anne Babalar Besin Alerjisine Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Medicana Sağlık Grubu’ndan Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, çocukların okulda besinlerini paylaşmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek, özellikle öğretmen ve velilere önemli uyarılarda bulundu.

BİR LOKMA, ALERJİK ŞOK SEBEBİ OLABİLİR

Okul çağındaki çocukların bir kısmının arkadaşlarından aldıkları yiyecekler ya da kantinden tükettikleri gıdalar nedeniyle alerjik reaksiyonlar yaşayabileceğine dikkat çeken Sözmen “Aileler çocuğun çantasına güvenli gıdalar koysa bile, sınıf arkadaşlarıyla yapılan ikramlar kontrol dışı riskler doğurabiliyor” dedi.

Okullarda 'Bir Lokmalık' Sessiz Tehlike! Anne Babalar Besin Alerjisine Dikkat - Resim : 1

Sözmen, çocuklara besinlerini paylaşmamaları gerektiğinin mutlaka anlatılması gerektiğini söyledi.

FINDIK, YUMURTA, SÜT VE BALIK BAŞLICA ALERJENLER

En sık rastlanan besin alerjileri arasında fındık, ceviz, badem, süt, yumurta ve balık yer alıyor. Prof. Dr. Sözmen, bu alerjenlere karşı duyarlı çocuklar için okul yemek listelerinin dikkatle planlanması gerektiğini belirtti.

“PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN”

Çocukların beslenme çantalarında mümkün olduğunca az işlenmiş, taze gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sözmen, paketli ürünlerde ise etiket okuma alışkanlığının şart olduğunu söyledi. Alerjen içerikler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MUTFAK GEREÇLERİ ORTAK KULLANILMAMALI

Çapraz bulaşma riskine de dikkat çeken Prof. Dr. Sözmen, “Bir mutfak aletinin önce yumurtalı bir yiyecek hazırlamakta kullanılıp ardından iyi temizlenmeden başka bir gıdada kullanılması, alerjik çocuklar için büyük risk taşıyor. Bu nedenle mutfak ekipmanlarının ayrılması ya da çok iyi temizlenmesi şart” diye konuştu.

Okullarda 'Bir Lokmalık' Sessiz Tehlike! Anne Babalar Besin Alerjisine Dikkat - Resim : 2
Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen
Okullarda 'Zam' Zili Çaldı! Kantin Fiyatları Hem Cebi Hem Velileri YakıyorOkullarda 'Zam' Zili Çaldı! Kantin Fiyatları Hem Cebi Hem Velileri YakıyorEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Okul Öğrenci
Son Güncelleme:
Asırlık Gizli Lezzet! 6 Saatte 1 Litre Külle Kazanda Kaynıyor! Kilosu 500 Lira, Yok Satıyor Asırlık Gizli Lezzet! 6 Saatte 1 Litre Külle Kazanda Kaynıyor! Kilosu 500 Lira, Yok Satıyor
Ev Kadınlarına Erken Emeklilikte Son Viraj! SGK Uzmanı Açıkladı: 2027 Sonunda Başlıyor Ev Kadınlarına Erken Emeklilikte Son Viraj
Vicdanın Rotası Gazze: Sumud Filosu Fırtınaya Rağmen Durmadı… Aktivistler Direnişte Vicdanın Rotası Gazze: Sumud Filosu Fırtınaya Rağmen Durmadı… Aktivistler Direnişte
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Yağış ve Fırtına Geliyor Yağış ve Fırtına Geliyor
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında