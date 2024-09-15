Balıkçılar Ağa Takılanı Görünce Şaşırdı: Tam 1,5 Kilo

Ordu’da avcılık yapan balıkçıların ağına 1,5 kilogramlık kanca mezgidi takıldı.

Perşembe ilçesinde avcılık yapan kıyı balıkçılarının ağına, 1,5 kilogramlık ve 1 kilogramlık mezgit balığı takıldı. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş’ın tezgaha koyduğu balıklar, görenlerin ilgisini çekti. Bir süredir bölgede büyük mezgit balıklarına denk geldiklerini belirten balıkçılar, kilogramının 500 TL’den satıldığını belirtti.

Balıkçı esnafı Erdal Çamaş, uzun yıllar sonra bu şekilde iri mezgitleri görmeye başladıklarını belirterek, “Balıkçılarımızın ağına takılmış, hakiki kanca mezgidi. Ağırlığı 1,5 kilogram. İnsanların çok fazla ilgisini çekti, palamut balığından büyük. Balıkçılarımız bir de aynı bölgede 1 kilogramlık mezgit de avlamışlar” dedi.

Kaynak: İHA