Galeri Değil Mühimmat Deposu! Araba Yerine Çok Sayıda Silah Çıktı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Enes Kaan S.'in işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırma ekipleri Yeşilobadaki işyerine baskın yaptı.

Yapılan baskında 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile 168 adet mermi ele geçirdi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA