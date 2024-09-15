Malatya’da, Otoskopi Kursu Düzenlendi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otoskopi kursu düzenlendi. Hastane seminer salonunda gerçekleşen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanımız Doç. Dr. Elif Güdeloğlu’nun sunum yaptığı programa Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Malatya İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu’nun yanı sıra Doç. Dr. Elif Güdeloğlu, Doç. Dr. Işıl Çakmak Karaer, Uzm. Dr. Gülşen Kes, Uzm. Dr. Didem Kızmaz ve Uzm. Dr. Önder Kılıçarslan konuşmacı olarak katıldı.

Otoskopi kursunda akut otitis medianın epidemiyolojisi, kliniği, tedavisi ve korunma yöntemleri gibi konularda önemli bilgilere değinildi.

Kaynak: İHA