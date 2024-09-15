Malatya’da, Otoskopi Kursu Düzenlendi

Malatya’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde, otoskopi kursu düzenlendi.

Malatya’da, Otoskopi Kursu Düzenlendi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otoskopi kursu düzenlendi. Hastane seminer salonunda gerçekleşen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanımız Doç. Dr. Elif Güdeloğlu’nun sunum yaptığı programa Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Malatya İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu’nun yanı sıra Doç. Dr. Elif Güdeloğlu, Doç. Dr. Işıl Çakmak Karaer, Uzm. Dr. Gülşen Kes, Uzm. Dr. Didem Kızmaz ve Uzm. Dr. Önder Kılıçarslan konuşmacı olarak katıldı.

Otoskopi kursunda akut otitis medianın epidemiyolojisi, kliniği, tedavisi ve korunma yöntemleri gibi konularda önemli bilgilere değinildi.

Kaynak: İHA

Mobil Kuaför Aracı 4 Yıldır Hizmet Veriyor Mobil Kuaför Aracı 4 Yıldır Hizmet Veriyor
Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
Tozlu Raflarda Meraklısını Bekliyor Tozlu Raflarda Meraklısını Bekliyor