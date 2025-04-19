Bakanlıktan Onay Çıkmadı! Alakır Vadisi'nde Maden Projesine Ret Kararı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan Alakır Vadisi, çevresel projelerle ilgili tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Daha önce hidroelektrik santralleri (HES) projeleriyle gündeme gelen ve 2017 yılında "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak ilan edilen bu bölge, şimdi de bir maden ocağı projesiyle karşı karşıya kaldı.​

Beydağları'ndan doğarak Akdeniz'e dökülen yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri ve çevresindeki vadi, uzun yıllar boyunca doğaseverlerin ve yerel halkın HES projelerine karşı yürüttüğü mücadeleyle tanındı. Bu çabalar sonucunda, 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vadinin 72.4 hektarlık bölümü "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillendi. Ayrıca, 832.2 hektarlık alan "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve 25.1 hektarlık alan ise "Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi.​

BAKANLIK SÜRECİ SONLANDIRDI

Son dönemde, Kumluca'nın Kuzca Mahallesi sınırları içinde 104.29 hektarlık bir alanda, "Beyze Maden" adlı firma tarafından yıllık 150 bin ton kapasiteli 4. Grup Mangan Ocağı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Ancak, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ormanlık alanların korunması ve su kaynaklarına olası etkileri, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün maden faaliyetinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceği yönündeki olumsuz görüşleri doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu süreci sonlandırdı.​

Alakır Nehri Kardeşliği adlı doğa koruma grubu, bu kararı memnuniyetle karşıladı ve halkın ve kurumların duyarlılığı sayesinde vadinin bir felaketten kurtulduğunu belirtti.

Kaynak: DHA