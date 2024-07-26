Bakanlıktan Eritme Peynire Ayar! 'Kaşar' Adıyla Satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerde tüketiciyi aldatanlara karşı düğmeye bastı. Peynir Tebliğ Taslağı’yla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanıyor.

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Bakanlıktan Eritme Peynire Ayar! 'Kaşar' Adıyla Satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, peynir alışverişlerinde vatandaşın yanıltılmasını önlemek için harekete geçti. Bu doğrultuda gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının önlenerek menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi maksadıyla 8 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği güncelleniyor.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Peynir Tebliğ taslağıyla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanıyor.

ETİKETLERE PUNTO AYARI

Eritme peynir etiketinde en az 1,2 milimetre olan punto büyüklüğü de en az 3 milimetre olacak şekilde artırılacak. Ayrıca çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılıyor.

Çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması yasaklanıyor. Eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacıyla ilgili ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engelleniyor.

Tarım Bakanlığı, nisan ayında da tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gitmişti. Birbiriyle karıştırılabilecek bir gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadeler kullanılması da yasaklanmıştı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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