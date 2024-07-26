Panik Dolu Anlar! Otomobil Kontrolden Çıktı, Yayalar Ezilmekten Kıl Payı Kurtuldu

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçların yanında olan 3 yaya son anda kurtuldu.

Son Güncelleme:
Panik Dolu Anlar! Otomobil Kontrolden Çıktı, Yayalar Ezilmekten Kıl Payı Kurtuldu

Elazığ'da akşam saatlerinde Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada araçların yanında olan 3 yaya, otomobili fark edip kaçarak, son anda kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil ile çarptığı 3 araçta hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar VarOtomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar VarGüncel

Batman’da Ters Dönen Otomobilde 3 YaralıBatman’da Ters Dönen Otomobilde 3 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
Son Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan’a Dokunan Yanıyor! Emniyet’teki Bağlantılarını Araştıran İki Başmüfettiş Emekli Edildi Ayhan Bora Kaplan’a Dokunan Yanıyor
Bankamatik Sıralarına Hazır Olun! 81 İlde Bankalardan Yeni Karar Bankamatik Sıralarına Hazır Olun! 81 İlde Bankalardan Yeni Karar
41 İlde Çocukları Hedef Alanlara Operasyon! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı 41 İlde Çocukları Hedef Alanlara Operasyon!
İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir... İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi Beklenen ÖTV İndirimi Geldi
Avukatın Feci Ölümü! Bürosunda Bulundu Avukatın Feci Ölümü! Bürosunda Bulundu
Eski AKP'li Başkanın Oğlu Denizde Ölü Bulundu! Eski AKP'li Başkanın Oğlu Denizde Ölü Bulundu!
Hava Trafik Kontrolörleri Eylemde, Rötarlar Zirvede: Erdoğan'dan 'Bu İşi Çözün' Talimatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Müdahale
Meteoroloji İstanbul Dahil 29 İli Uyardı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 29 İli Uyardı!