Bakanlıktan Ender Saraç açıklaması: 'Bizim için ihbar niteliğindedir'

Dr. Ender Saraç’ın oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayımladı.

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Bakanlıktan Ender Saraç açıklaması: 'Bizim için ihbar niteliğindedir'

Televizyon programlarıyla tanınan Dr. Ender Saraç’ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Aile içi cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç sosyal medyadan açıklama yaptıAile içi cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç sosyal medyadan açıklama yaptıGüncel

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir."

Bakanlıktan Ender Saraç açıklaması: 'Bizim için ihbar niteliğindedir' - Resim : 2

Bakanlıktan Ender Saraç açıklaması: 'Bizim için ihbar niteliğindedir' - Resim : 3

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