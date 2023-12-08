Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında açıklama: Uluslararası prosedür işletilmekte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in kullandığı 16 AFL 804 plaka sayılı motorsiklet ile Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan Mohamed Hassan Sheıkh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı aracın çarpışması sonucunda Göçer'in yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan şüpheli Mohamud hakkında soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIK: "ULUSLARARASI PROSEDÜR İŞLETİLMEKTE"

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir açıklama geldi.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Taksirle Yaralama" suçundan derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yunus Emre Göçer'in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

06 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir. Şüphelinin 2 Aralık 2023'de yurt dışına çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir. Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

BAKAN'DAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Başsavcılığın açıklamasını paylaşarak "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.