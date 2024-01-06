Bakanlıktan 58 firmaya 86 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan 58 firmaya 86 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmeler konusunda mevzuata aykırı davranan 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zaman ve mekân sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmelerin, teknolojinin hızlı gelişimi ve tüketici alışkanlıklarının değişimiyle daha çok tercih edilir hale geldiği bildirildi.

Açıklamada, piyasada, faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların, kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının Bakanlıkça incelendiğine dikkati çekildi.

Söz konusu 58 firmanın mevzuata aykırı iş ve eylemlerde bulunduğu tespit edildi.

​​​​​​​Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketiciler ile sözleşme akdeden firmaların mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle geçen yıl 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı
FOX TV'nin iddialı dizisi adres değiştirdi! Kızıl Goncalar hedef alınmıştı FOX TV'nin iddialı dizisi adres değiştirdi! Kızıl Goncalar hedef alınmıştı
Bir dönemin en sert muhalifi Hulki Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girmek için her yolu denedi! Bir dönemin en sert muhalifi Hulki Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girmek için her yolu denedi!
ÇOK OKUNANLAR
IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var! IMDB, tüm zamanların en iyi dizileri listesini güncelledi: Listede 3 Türk yapımı var!
Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı gelin arabası yapmıştı: Hasan Çetin tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın! Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı: Gün verildi, tedbirinizi alın!
Cansu Canan Özgen, canlı yayında ölümden döndü: Hayatını Can Özçelik kurtardı! Cansu Canan Özgen, canlı yayında ölümden döndü: Hayatını Can Özçelik kurtardı!
Uzmanı açıkladı: 2024 Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı? Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı?