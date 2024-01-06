Bakanlıktan 58 firmaya 86 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmeler konusunda mevzuata aykırı davranan 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zaman ve mekân sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmelerin, teknolojinin hızlı gelişimi ve tüketici alışkanlıklarının değişimiyle daha çok tercih edilir hale geldiği bildirildi.

Açıklamada, piyasada, faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların, kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının Bakanlıkça incelendiğine dikkati çekildi.

Söz konusu 58 firmanın mevzuata aykırı iş ve eylemlerde bulunduğu tespit edildi.

​​​​​​​Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketiciler ile sözleşme akdeden firmaların mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle geçen yıl 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.