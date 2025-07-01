Bakanlık O Kalem İçin Harekete Geçti, Toplatma Kararı Verdi

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı yeni duyuruda, bir üründe çocuklar için boğulma tehlikesi riski bulunduğunu belirtti. Söz konusu ürün için arzın yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlığın GÜBİS’te yaptığı bildirimde Unicus Kırtasiye’ın satışa sunduğu Unicus markalı lolipop fosforlu kalemin taşıdığı risk ‘boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar’ ifadeleriyle belirtildi.

Söz konusu ürünün güvensizlik nedeni ise “Aylıktan Küçük Çocuklar İçin Tasarlanan Oyuncaklar-Genel Kurallar Kısmından "F(Kalır)" Sonuç Almıştır. "Açıklama: Numune Orijinal Halinden Küçük Parçalar İçermektedir” denilerek açıklandı.

Lolipop desenli kalemler için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı verildi.