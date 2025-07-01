Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Orman Yangınları Sonrasında Çağrı: 'Acil Önlem Alındı'

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Bilecik, İzmir, Hatay’da devam eden yangınlar endişe yaratmaya devam ederken, Temiz Hava Hakkı Platformu bir yangınlar sonrasındaki kritik duruma dikkat çekti.

Yapılan açıklamada “Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen büyük orman yangınları yalnızca doğayı ve canlı yaşamını değil, aynı zamanda halk sağlığını da ciddi biçimde tehdit ediyor. Yangınlar sırasında ortaya çıkan ince partikül maddeler (PM2.5 ve PM10) hava kalitesini hızla bozarken, özellikle KOAH, astım gibi solunum sistemi ve kalp-damar sistemi hastalıkları olan bireyler için hayati risk yaratıyor” denildi.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'BİR AYI AŞKIN SÜREDİR ÇALIŞMIYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait ulusal hava kalitesi izleme ağı web sitesi (www.havakalitesi.gov.tr) bir ayı aşkın süredir çalışmıyor. Bu ağ, hava kirliliği verilerine kamusal erişim sağlayan ve valiliklerin, sağlık kurumlarının, vatandaşların kararlarını şekillendirmesine olanak tanıyan temel bir altyapıdır. Sürekli veri akışının kesintiye uğraması, alınması gereken idari önlemleri geciktirmekte; halk sağlığının korunmasını zorlaştırmaktadır.

ANAYASAL VE YASAL BİR HAKTIR

Orman yangınları gibi olağanüstü dönemlerde hava kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi yaşamsal bir zorunluluktur ve kamu kurumlarının sorumluluğudur. Ayrıca, halkın hava kalitesi verilerine kesintisiz erişiminin sağlanması anayasal ve yasal bir haktır. Çevre Kanunu ve Hava Kalitesinin Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelerce hava kirliliğinin kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için acil önlemler alınmalı ve önlemler yurttaşlara etkin biçimde duyurulmalıdır.

'ACİL ÖNLEMLERİ ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Temiz Hava Hakkı Platformu olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını derhal ülke genelinde hava kalitesi konusunda şeffaf veri paylaşımı yapmaya ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere merkezi idareyi ve yerel yönetimleri yangın sezonu ile birlikte artacak hava kirliliği riskine karşı halk sağlığını koruyacak acil önlemleri almaya çağırıyoruz.