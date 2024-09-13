Bakanlık Narin'in 45 Arkadaşı İçin Harekete Geçti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. Katledildikten sonra üzeri çimen ve taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne ve abinin de yer aldığı 10 kişi tutuklandı. Türkiye'yi yasa boğan cinayet gündemden düşmezken, Milliyet yazarı Zafer Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın olaya dahiliyle ilgili bir yazı yazdı.

'45 ÇOCUĞA PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLMİŞ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla Narin’in köyündeki tüm çocukların korumaya alındığını yazan Şahin, “Narin’in kaybolduğu haberinin ardından Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı yerdeki diğer çocuklara yönelik ivedilikle psikososyal destek çalışmalarına başlamış. Bugüne kadar 45 çocuğa uzman ekipler tarafından psikososyal destek sağlanmış. Bakanlık ekipleri hala sahada ve psikososyal destek sürecine devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın dava sürecine de müdahil olacağını aktaran Şahin, “Bakan Göktaş 'Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur' diyor. Küçük Narin’in hunharca katledilmesine üzülmeyen, ağlamayan kimse yok” yazdı.

Kaynak: Milliyet