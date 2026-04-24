Bakanlık Duyurdu: Grevdeki Doruk Madencilik İşçilerine İlk Ödemeleri Yapıldı

Ankara’da açlık grevindeki Doruk Madencilik işçileri için ilk adım atıldı. Çalışma Bakanlığı, alacakların 36 milyon liralık kısmının ödendiğini, kalan tutarınsa haftaya yatırılmasının taahhüt edildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara’da maaşlarını alamadıkları için açlık grevine giren Doruk Madencilik işçilerine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Açıklamaya göre, işçilerin alacaklarının 36 milyon liralık kısmı bugün hesaplara yatırıldı. Kalan tutarınsa önümüzdeki hafta ödeneceği taahhüt edildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara’da eylem başlatmış, Kurtuluş Parkı’nda açlık grevine gitmişti.

Bakan yardımcısı ile işçi temsilcilerinin bir araya geldiği görüşmenin ardından yapılan açıklamada, şirketin geçmişte de ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle milyonlarca liralık idari para cezalarına çarptırıldığı hatırlatıldı. Bakanlık, işverenin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Maden Grev
