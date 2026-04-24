Hayvanseverler ve Baro Harekete Geçiyor: Ana Gündem Kampüsteki Köpeklerin Toplatılması ve Ötenazi

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu ve İstanbul Barosu, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki hayvanlara yönelik 'ötenazi' uygulamasına karşı harekete geçiyor. Bu kapsamda kritik bir toplantı yapılacak.

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu, 28 Nisan’da Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde toplantı yapmaya hazırlanıyor. Toplantının gündeminde, üniversite kampüslerinde yaşayan köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki hayvanlara yönelik 'ötenazi' uygulaması yer alıyor.

BARODAN DESTEK MESAJI

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de toplantı günü kültür merkezi önünde olacağını duyurdu. Açıklamada, "Sesimizi tüm idarecilere duyurmak ve köpeklerin öldürülmesine engel olmak için hayvan hakları savunucuları olarak 28.04.2026 tarihinde orada olacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen yasanın ardından sokak hayvanlarına yönelik katliam haberleri çoğalmıştı. İstanbul’daki sokak köpeklerin toplatılması kararını veren İstanbul Valiliği, daha sonra sokak köpeklerinin beslenmesini yasaklamıştı

Kaynak: Haber Merkezi

Hayvan katliamı
