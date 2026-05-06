Bakanlık Düğmeye Bastı: Tüm Havalimanlarında Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığı, gümrük süreçlerini hızlandırmak ve kağıtsız işlem dönemine geçmek amacıyla geliştirdiği Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin (HGBS) 4 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm uluslararası havalimanlarında resmen uygulanmaya başladığını duyurdu.

MANUEL İŞLEMLER TARİHE KARIŞIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, havayolu taşımacılığına ilişkin tüm beyan formları ve ekli belgelerin artık gümrük idarelerine elektronik ortamda iletileceği belirtildi. Yeni sistem veri güvenliğini artırmayı, uygulama birliğini sağlamayı ve özel sektörün işlem maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

10 MİLYON SAYFA KAĞIT

Bakanlık, 2025 yılı dış hat uçuş verileri baz alındığında, kağıt kullanımının ortadan kaldırılmasıyla yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanacağını öngörüyor. Bu dönüşümle birlikte hem işlem hızı artacak hem de çevresel sürdürülebilirliğe devasa bir katkı sunulacak.

Ticaret Bakanlığı, bu hamlenin sadece bir bürokratik kolaylık olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyen bir hız faktörü olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA