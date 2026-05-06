DEM Parti’de MYK Mesaisi: 'Süreç', Orta Doğu ve Ekonomi Masada

DEM Parti Genel Merkezi’nde, Eş Genel Başkanların başkanlığında bir araya gelen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, hem iç siyasetin hem de bölgesel dengelerin odağındaki kritik başlıkları görüşmek üzere toplandı. Toplantının ana eksenini 'yürütülen siyasi süreç' oluşturuyor.

ORTA DOĞU VE EKONOMİ ÖNCELİKLİ BAŞLIKLAR

Toplantıda sadece iç siyaset değil, sınır ötesindeki hareketlilik de yakın markajda. Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları kapsamlı bir şekilde analiz edilecek. Ayrıca, halkın en büyük gündemi olan ekonomik göstergeler ve geçim sıkıntısına karşı partinin izleyeceği yol haritası masaya yatırılıyor.

1 MAYIS RAPORU VE 15 GÜNLÜK PLAN

MYK gündeminin bir diğer önemli maddesi ise işçi bayramı kutlamaları oldu. DEM Parti’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüttüğü çalışmalara ilişkin Emek Komisyonu tarafından MYK’ya bilgilendirme yapılacak. Toplantı sonunda partinin önümüzdeki 15 günlük rutin çalışma programı ve saha faaliyetleri de netleştirilecek.

Kaynak: ANKA