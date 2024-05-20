Bakan Yumaklı'dan kadınlara duyuru: Yeni destekleme modeli geliyor!

Türkiye’nin bal üretiminde dünyada ikinci ülkü olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yakında yeni destekleme modeli açıklayacaklarını duyurdu. Yumaklı, açıklayacakları yeni destekleme modelinde gezginci arıcılar ile genç ve kadın arıcılara kovan başı ilave destekleme vereceklerini söyledi.

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Bakan Yumaklı'dan kadınlara duyuru: Yeni destekleme modeli geliyor!

Yeryüzünde yaşamın devamlılığının sağlanmasında önemli bir rol üstlenen arıların önemine dikkati çekmek amacıyla 20 Mayıs her yıl Birleşmiş Milletler kararı ile ‘Dünya Arı Günü’ olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Bakan Yumaklı da Dünya Arı Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bal üretiminde dünyada 2’nci olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, 2003’ten itibaren arıcıların desteklerden faydalandığını aktardı.

“2002’DE 74 BİN TON OLAN BAL ÜRETİMİMİZ 2023’TE 115 BİN TONA ÇIKTI”

Sektöre 2023’e kadar 1,6 milyar lira destek sağlandığını vurgulayan Yumaklı, “Verilen desteklerin de etkisi ile arılı kovan, bal üretimi ve arıcılık işletme sayısında büyük artışlar kaydedildi. 2002’de 74 bin ton olan bal üretimimiz 2023’te 115 bin tona çıktı. Söz konusu zamanda arılı kovan sayımızı da 4,1 milyondan 9,2 milyona çıkarttık. Amacımız kovan sayılarını artmasının yanında kovan başına alınan balın veriminin ve kalitesinin de artmasını sağlamak” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, bakanlık olarak çalışmalarını 5 ana eksende sürdürdüklerini belirterek, “Bunlar; verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, kayıtlılık ve sektöre yatırım. Arıcılıkta da bu 5 ana eksen etrafında adımlar atacağız. Bu kapsamda yeni destekleme modelimizde gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destekler verilecek” dedi.

BAKANLIKTAN ARICILIK EYLEM PLANI

İklim değişikliğinin bal arıları üzerinde etkilerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

“İklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla Arıcılık Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık. Bunu ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yapacağız. Bölgesel ırk ve ekotipler ile yapılan arıcılığın geliştirilmesi, bitki örtüsünün korunması, arıcılık yönetimi, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konuları kapsayacak eylem planıyla iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların arılar üzerindeki etkisinin en aza indirilmesini amaçlayacağız.”

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Kaynak: İHA

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Kadın
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