Bakan açıkladı: Toplam 878 milyon TL destek ödemesi yapıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptıklarını belirtti.

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Bakan açıkladı: Toplam 878 milyon TL destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon TL SED ödemesi yaptık."

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini belirten Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Ödeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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