Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran Hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

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Özgür Özel'den İran'a başsağlığı mesajı

Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi, akşam saatlerinde Azerbaycan'dan dönüş yolunda kaza yaptı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptıİran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptıDünya
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti!İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti!Dünya

Kaynak: Gerçek Gündem

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