Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Kurumun hizmet merkezlerinden şahsen yapılabilecek. İşte tüm detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne personel alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Kurumun hizmet merkezlerinden şahsen yapılabilecek.

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