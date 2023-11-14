Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarallar isimli suç örgütüne düzenlenen Kafes Operasyonlarında 24 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Kafes Operasyonları' kapsamında liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı 'Sarallar' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı 'Kafes' operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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