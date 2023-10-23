Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayğaralar suç örgütüne 6 ilde eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayğaralar suç örgütüne 6 ilde eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 55 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

“Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah, 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 adet tabanca ve 7 adet av tüfeğine el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.”

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