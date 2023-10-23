Soruşturmalar Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'e de sıçradı: Ağlayarak açıklama yaptı

Soruşturmalar Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'e de sıçradı, fenomenin mal varlığına el konuldu. Demir, sosyal medya hesabında ağlayarak yaptığı açıklamada "Arkadaş kurbanıyım" dedi.

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Soruşturmalar Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'e de sıçradı: Ağlayarak açıklama yaptı

Bugüne dek lüks yaşantılarıyla dikkati çeken sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamaları nedeniyle haftalardır Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyorlar. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Bu süreçte soruşturma, Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine de sıçradı. Her ne kadar fenomen konuyla alakası olmadığını söylese de Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu.

Nez Demir sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak?

Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen."

Soruşturmalar Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'e de sıçradı: Ağlayarak açıklama yaptı - Resim : 1

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