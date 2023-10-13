İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: ‘Bulutlar Çetesi’ çökertildi

Suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında, Tekirdağ merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

"BULUTLAR ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu bilgilere yer verdi:

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen kafes operasyonları kapsamında '‘Bulutlar Çetesi'’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

"ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN AYRINTILARI...

Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle;

eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı,

örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı,

alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı,

kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ"

Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbirimizin yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz.