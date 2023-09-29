Şahinler Çetesi'ne operasyon

Mafya ve çete yapılanmalarının sürekli gündemde olduğu dönemde, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

7 İLDE 41 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Soruşturmada toplanan deliller kapsamında 18 farklı eyleme karışan 41 şüpheli İstanbul, Ankara, İzmir’de olmak üzere 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla ‘Şahinler Çetesi’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil şüpheli 41 yakalandı" dedi.

Yerlikaya açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

41 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda:

16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek

2 av tüfeği,

3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”