Şahinler Çetesi'ne operasyon
"Şahinler Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 41 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil şüpheli 41 yakalandı" dedi.
Mafya ve çete yapılanmalarının sürekli gündemde olduğu dönemde, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.
7 İLDE 41 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Soruşturmada toplanan deliller kapsamında 18 farklı eyleme karışan 41 şüpheli İstanbul, Ankara, İzmir’de olmak üzere 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
BAKAN YERLİKAYA: SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla ‘Şahinler Çetesi’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil şüpheli 41 yakalandı" dedi.
Yerlikaya açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
41 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonda:
16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek
2 av tüfeği,
3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi
Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”
İSTANBUL MERKEZLİ 7️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARLA ŞAHİNLER ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023
ÇETE LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 4️⃣1️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️
ÇETELERİN, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/65UMfkxnS8