Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde otoyolda araçlarının lastiği patlayan çifte araçtan indikten sonra tır çarptı. Çarpma neticesinde koca hayatını kaybederken karısı ise ağır yaralandı.

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Araçlarının lastiği patlayan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, gece saat 02.40 sularında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan’dan Adana istikametine seyir halindeki Seyfullah Bilgin idaresindeki otomobilin Sirkeli gişelerini geçtikten hemen sonra lastiği patladı.

Aracı güvenlik şeridine çekerek otomobilden inen Seyfullah Bilgin ile yanında bulunan eşi Ümran Bilgin’e aynı istikamette seyir halindeki plakası öğrenilemeyen bir tır çarptı. Çevredeki sürücülerin bildirmesi üzerine yaralı çift ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

61 yaşındaki Seyfullah Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Ümran Bilgin ise hayati tehlikesi olduğu için Adana’ya sevk edildi. Jandarma ekipleri çifte çarpan tır ve sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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