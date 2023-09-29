Mamak'ta 6 katlı binada patlama: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Mamak'ta 6 katlı binada patlama: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

28 Eylül Perşembe günü de İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesindeki doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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