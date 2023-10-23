DBP PM üyesi Ali Gültepe gözaltına alındı
DBP Parti Meclis üyesi Ali Gültepe ile HDP üyesi Cüneyt Yeşilyurt gözaltına alındı.
İstanbul’da sabah saatlerinde bazı evlere polislerce baskın düzenlendi. Baskınlarda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) üyesi Ali Gültepe ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi Cüneyt Yeşilyurt’un gözaltına alındığı belirtildi.
Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltı gerekçesi hakkında bilgi alınmazken, Gültepe ve Yeşilyurt’un İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.
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