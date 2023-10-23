DBP PM üyesi Ali Gültepe gözaltına alındı

DBP Parti Meclis üyesi Ali Gültepe ile HDP üyesi Cüneyt Yeşilyurt gözaltına alındı.

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DBP PM üyesi Ali Gültepe gözaltına alındı

İstanbul’da sabah saatlerinde bazı evlere polislerce baskın düzenlendi. Baskınlarda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) üyesi Ali Gültepe ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi Cüneyt Yeşilyurt’un gözaltına alındığı belirtildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltı gerekçesi hakkında bilgi alınmazken, Gültepe ve Yeşilyurt’un İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.

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