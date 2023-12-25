Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde 'Kalkan-4' operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 37 ilde ‘Kalkan-4’ operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde 'Kalkan-4' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen ‘Kalkan-4’ operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde jandarma ve polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 41’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonları koordine eden valilerimize, operasyonları düzenleyen jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

Etiketler
Ali Yerlikaya Düzensiz göçmen
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