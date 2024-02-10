Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 organize suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 organize suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-38" operasyonunda Balıkesir ve Tekirdağ'da elebaşılığını Cengiz Güven ve Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşılarıyla birlikte 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma komutanlıklarınca, "tefecilik, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, zanlıların ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdiklerinin, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istediklerinin, borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkan, tarla ve evlerine tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koyduklarının, varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoyduklarının, mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istediklerinin, ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı uygulanması için çalışma başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 312 senet, 5 çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konulduğu bilgisini paylaştı.

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