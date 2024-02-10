Öcalan'ın posterini köprüye asan 2 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK elebaşının posterini asan 2 kişi operasyonla yakalandı.

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Öcalan'ın posterini köprüye asan 2 kişi yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Celal Bayar Köprüsü'ne terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterinin asılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla posteri asan 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

İki zanlı, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut 2 şahıs, polislerimizce yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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PKK Adana Abdullah Öcalan
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