Bakan Tunç duyurdu: Odasındaki cephaneliği sergileyen Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un silah cephaneliğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bakan Tunç duyurdu: Odasındaki cephaneliği sergileyen Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un silah cephaneliğine ilişkin fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı.

Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tabur’un yetkisinin sonlandırıldığı belirtilirken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır.”

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