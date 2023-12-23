Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı döneminin başladığını duyurdu.

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Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı döneminin başladığını belirterek 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için ilk sınavın bugün ve yarın yapılacağını duyurdu.

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, hakim ve savcı adaylığı yerine getirilen hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması 2024’te başlayacak.

Bakan Tunç da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor. 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 1 yılı Adalet Akademisi'nde eğitim, 2 yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında tabiri caizse usta-çırak ilişkisi içerisinde toplam 3 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcılığı ile hakim ve savcılarımızın mesleğe kabul öncesi daha nitelikli yetişmelerini amaçlıyoruz. Milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olsun. İlk sınav bugün. 800 adli yargı, 100 avukatlıktan geçiş, 100 idari yargı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için bugün ve yarın gerçekleşecek sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" diye yazdı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Savcı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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