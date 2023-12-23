Otobüs ve 2 TIR'ın karıştığı kaza: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Otobüs ve 2 TIR'ın karıştığı kaza: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki iki TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA

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