Sevilay Yılman, 'AKP'nin İstanbul adayı olabilir' diyerek isim verdi: 'Erdoğan'ın kafasında o var'

Gazeteci Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'nin İstanbul için aday göstermeyi düşündüğü 3 isimden birinin Selçuk Bayraktar olduğunu aktardı.

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Sevilay Yılman, 'AKP'nin İstanbul adayı olabilir' diyerek isim verdi: 'Erdoğan'ın kafasında o var'

Gazeteci Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olma ihtimali olduğuna dair bir kulis bilgisi paylaştı. Yılman, anketlerde Bayraktar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu iddia etti.

Yılman, İstanbul'da Erdoğan'ın kafasında Selçuk Bayraktar, Murat Kurum ve Fahrettin Koca isimlerinin olduğunu aktarırken, Ankara'da yapılan anketlerde ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğünü ifade etti.

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Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 25 gün önce Selçuk Bayraktar’ın kamuoyu araştırmalarında adının önde çıktığını yazdığımda bazıları yalan kulis diye alay etmişti. Kaderin cilvesi galiba… O alay edenlerin bir kısmının ağzından Selçuk Bayraktar ismi düşmüyor bugünlerde. Son bir kulis daha vereyim. Şu an Erdoğan’ın kafasında 3 isim var İstanbul için. Biri evet Selçuk Bayraktar. Diğer ikisi ise Murat Kurum ve Fahrettin Koca… Ancak eklemeliyim; Ekrem İmamoğlu ile yarışta Selçuk Bayraktar 8 puan geride falan değil aksine 3/4 puan fark atan tek isim olarak görünüyor. Murat Kurum ve Fahrettin Koca ise İmamoğlu ile kıyaslandığında kafa kafaya bir sonuç elde ediliyorlar… Ama şuna dikkat çekeyim; bu sonuçlar bugünün koşullarına göre yapılan anketlerden. Asıl maraton başladığında dengeler değişebilir ve dolayısıyla sonuçlar da…

Bu arada Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde götürüyor yarışı. Ankaralının kendisini aday olarak görmek istediğini ve seçimi kazanacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a bile büyük fark atıyor. Son günlerde Ankara için çok sürpriz bir isim dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan. Erdoğan Ankaralı Hasan Doğan’la ilgili ciddi ciddi kamuoyunu yoklatıyor."

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2024 Yerel Seçimleri Selçuk Bayraktar Murat Kurum Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anket
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