Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları
ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak gösterilebilecek 3 isimle ilgili anket yaptı. Anket sonuçlarına göre Mansur Yavaş, üç adayı da geçiyor.
ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği konuşulan isimlerle ilgili anket çalışması yaptı. Cumhur İttifakı'nın Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak çıkartabileceği 3 isim üzerinden yapılan anket sonuçları şöyle:
Ankete katılanlara, "Mansur Yavaş'ın karşısına Osman Gökçek aday olursa oy tercihinizi kimden yana kullanırsınız?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46,5'i Mansur Yavaş'ı tercih edeceğini söyledi.
Ankete katılanların yüzde 40,6'sı ise Osman Gökçek'e oy vereceğini belirtti. Kararsızların oranı yüzde 12,9 oldu.
Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok aday olduğu durumda ise oy oranları şöyle oldu:
Mansur Yavaş yüzde 47,8
Turgut Altınok yüzde 38,1
Kararsız 14,1
Mansur Yavaş ile olası aday Veysel Tiryaki arasındaki yarışta ise anket sonuçları şöyle:
Mansur Yavaş yüzde 47,9
Veysel Tiryaki yüzde 37,5
Kararsız 14,6
ALF Araştırma'nın Ankara sınırları ilçesinde toplam 4250 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma, 27 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yüz yüze görüşme şeklinde yapıldı.