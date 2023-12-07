Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları

ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak gösterilebilecek 3 isimle ilgili anket yaptı. Anket sonuçlarına göre Mansur Yavaş, üç adayı da geçiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Mansur Yavaş Osman Gökçek
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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 1

ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği konuşulan isimlerle ilgili anket çalışması yaptı. Cumhur İttifakı'nın Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak çıkartabileceği 3 isim üzerinden yapılan anket sonuçları şöyle:

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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 2

Ankete katılanlara, "Mansur Yavaş'ın karşısına Osman Gökçek aday olursa oy tercihinizi kimden yana kullanırsınız?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46,5'i Mansur Yavaş'ı tercih edeceğini söyledi.

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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 3

Ankete katılanların yüzde 40,6'sı ise Osman Gökçek'e oy vereceğini belirtti. Kararsızların oranı yüzde 12,9 oldu.

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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 4

Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok aday olduğu durumda ise oy oranları şöyle oldu:

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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 5

Mansur Yavaş yüzde 47,8

Turgut Altınok yüzde 38,1

Kararsız 14,1

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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 6

Mansur Yavaş ile olası aday Veysel Tiryaki arasındaki yarışta ise anket sonuçları şöyle:

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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 7

Mansur Yavaş yüzde 47,9

Veysel Tiryaki yüzde 37,5

Kararsız 14,6

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Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları - Resim: 8

ALF Araştırma'nın Ankara sınırları ilçesinde toplam 4250 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma, 27 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yüz yüze görüşme şeklinde yapıldı.

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