Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları

ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği konuşulan isimlerle ilgili anket çalışması yaptı. Cumhur İttifakı'nın Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak çıkartabileceği 3 isim üzerinden yapılan anket sonuçları şöyle: