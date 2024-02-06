Bakan Tunç Çağlayan Adliyesi'ne gidecek

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirilen saldırı sonrası, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un adliye önüne gelerek incelemelerde bulunacağı belirtildi.

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Bakan Tunç Çağlayan Adliyesi'ne gidecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

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Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Tunç, saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: AA

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